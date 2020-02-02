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У Сирії три журналіста отримали поранення

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 18:42
У Сирії три журналіста отримали поранення
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

В Алеппо три журналіста отримали поранення в результаті нападу

На південно-заході сирійського міста Алеппо три журналіста отримали поранення в результаті нападу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство SANA.

Повідомляється, поранення отримали співробітники телеканалу Al Alam: телекореспондент Зія Кадур і її чоловік - оператор Ібрагім Кахиль. Крім того, постраждав фотограф телеканалу "Аль-Каусар" Сухейб аль-Масрі під час висвітлення настання сирійської армії в місті.

Al Alam пише, що терористи обстріляли кілька машин, в яких пересувалися журналісти. Вони прямували в місто Хан-Тоуман.

Журналісти отримали кульові поранення. В даний час вони отримують необхідну медичну допомогу. Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості.

Нагадаємо, з початку оголошення останнього перемир'я в Сирії загинули щонайменше 20 цивільних жителів і ще 70 отримали поранення. В офісі Верховного комісара ООН з прав людини відзначили прагнення припинити вогонь у Сирії, проте підкреслили, що воно не змогло захистити цивільних.

Як відомо, останнім введення режиму припинення вогню в так званій Идлибской зоні деескалації в Сирії було 9 січня. Про нього заявили російські військові після відповідної домовленості президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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