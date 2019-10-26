У Сирії повідомили про повернення військових США з Іраку

Колона американських військових повернулася на північний схід Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське державне телебачення Syria TV.

Повідомляється, що в складі колони американських військ десятки військових і військова техніка, колону прикривають американські вертольоти.

"Колона американських військ увійшла з Іраку в сирійську провінцію Хасеке через незаконний прикордонний перехід аль-Валід. В її складі десятки військових і військова техніка, колону прикривають американські вертольоти", - повідомив телеканал.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. За його словами, в даний момент в зоні проведення турецької військової операції в Сирії немає жодного американського військового.

РБК-Україна повідомляло, що військові підрозділи армії США перебралися в Ірак з північного сходу Сирії за наказом президента Дональда Трампа. На іраксько-сирійському прикордонному переході на околиці іракській провінції Дахук було понад 100 броньованих автомобілів, що перевозять американських військових.