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У Сирії невідомий літак вразив базу ополченців

Автор: Анна Полисученко

У Сирії невідомий літак вразив базу ополченців. Літак врізався в базу підтримуваних Іраном ополченців у Східній сирійській провінції Дайр-ез-Заур недалеко від іракського кордону, де Тегеран минулого року розширив свою військову присутність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Удари були нанесені південніше міста Маядін уздовж річки Євфрат, яке стало основною базою для декількох шиїтських ополченців, в основному з Іраку.

За словами двох осіб, підтримувані Іраном бойовики ополчення, які патрулюють вулиці, були приведені в стан підвищеної бойової готовності, і були помічені машини швидкої допомоги, які їхали до околиць міста після декількох вибухів.

За словами місцевих жителів і військових джерел, ополченці зараз контролюють місто, в якому проживають в основному суніти і яке є частиною все більшої присутності в провінції Дайр-ез-Заур.

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Сирія