Синютка пропонує почати розслідування сміттєвої блокади з кабінету Садового

Фото: Олег Синютка (з відкритих джерел)

Ексголова Львівської ОДА розповів, кому треба адресувати всі питання по сміттю у Львові

Ексголова Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синютка пропонує почати розслідування сміттєвої блокади Львова з кабінету мера Андрія Садового. Про це Синютка сказав в коментарі "Главкому".

Він зазначив, що Садовий керує Львовом вже 13 років і цього час було достатньо для вирішення всіх нагальних проблем міста: не лише з вивезенням сміття, а й забруднення навколишнього середовища, міського транспорту і т.д.

"Але пан Садовий дуже хоче бути політиком – і замість того, щоб вирішувати повсякденні проблеми львів’ян, він то будує партію, то бере участь у політичних інтригах, то будує якісь новітні політичні альянси. При чому спочатку співпрацює з кожною діючою владою, а потім для підтримки власного рейтингу "йде в опозицію". Переконаний, що через певний час нова адміністрація, яку сьогодні представив Зеленський, скоро стане винною у всіх його проблемах", - сказав Синютка.

"Тому всі питання по сміттю Садовий може задавати одній людині. Самому собі. І тому все розслідування СБУ, прокуратури повинно початися з кабінету мера Львова", - відзначив Синютка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Львівської області повідомив, що Служба безпеки України проведе розслідування так званої сміттєвої блокади Львова.