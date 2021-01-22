У Sinovac заявили про гарну ефективність вакцини в ході клінічних випробувань

У компанії Sinovac Biotech заявили про гарну ефективність своєї вакцини від коронавірусу в ході клінічних випробувань. При цьому її загальний показник ефективності склав 50,38 відсотка.

Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун, передає "Сіньхуа".

"CoronaVac... під час клінічних випробувань продемонструвала хорошу ефективність і може забезпечити широкий спектр захисту від різних штамів коронавірусу", - зазначив він.

Вейдун підкреслив, що дані клінічних випробувань, отримані в Бразилії, Індонезії та Туреччині, дозволили компанії зміцнити впевненість у безпеці й ефективності вакцини.

"Згідно з результатами клінічних досліджень у Бразилії, вакцина на 100 відсотків ефективна проти важкої форми COVID-19, і на 78 відсотків при легких випадках, що вимагають медичного лікування. Її загальний показник ефективності склав 50,38 відсотка", - зазначає агентство.

Глава правління Sinovac Biotech зазначив, що різні результати в різних країнах - це абсолютно нормально, адже клінічні випробування залежать від безлічі факторів.

Також він підкреслив, що всі учасники клінічних випробувань фази-3 в Бразилії були медичними працівниками, які працюють в умовах високого ризику і піддаються багаторазовим атакам з боку вірусу.

"Очікується, що простим людям вакцина забезпечить кращий захист", - додав глава правління компанії.

Крім того, було встановлено, що сироватка добровольців, які отримали вакцину Sinovac, може нейтралізувати штам коронавірусу, виявлений у Великобританії.

"Ми також вивчаємо ефективність захисту, яку забезпечує вакцина проти штаму, виявленого в ПАР, і своєчасно поділимося результатами", - підсумував Вейдун.

Нагадаємо, Україна просить Китай в стислі терміни узгодити дозвіл на поставки вакцини від COVID.

Як писало РБК-Україна, в парламент подали закон, який дозволить в екстреному порядку застосовувати вакцини конкретних виробників, у тому числі китайської компанії Sinovac. Профільний комітет рекомендує Верховній раді схвалити його.

Так, Україна уклала контракт на поставку майже 2 млн доз цієї вакцини.