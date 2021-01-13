Sinovac збільшить виробництво вакцин від коронавірусу до мільярда доз на рік

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Китайська компанія Sinovac Biotech планує до лютого збільшити потужності з виробництва власної вакцини від коронавірусу. До лютого планують вийти на показник виробництва в мільярд доз на рік.

Про це заявив глава Sinovac Biotech Інь Вейдун, передає Reuters.

На сьогодні виробничі потужності компанії складають 500 мільйонів доз на рік.

Також в Sinovac заявили, що різні показники ефективності вакцини в різних країнах пов'язані з тим, що випробування проводяться в кожній країні по-різному.

"Цих результатів клінічних випробувань третьої фази досить, щоб довести, що вакцина CoronaVac має високу безпеку і ефективність в усьому світі", - сказав Інь.

Нагадаємо, уряд України уклав контракт на поставку китайської вакцини Sinovac. У першому півріччі в Україні надійде 5 мільйонів доз вакцини.

При цьому, вчора в Бразилії заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу Sinovac склала близько 50,4%. Спочатку в Бразилії повідомляли, що препарат ефективний на 78%.

Також ефективність даної вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. У Туреччині вакцина показу ефективність на більш ніж 90%.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо ефективність даної вакцини буде менше ніж 70%, Україна отримає назад гроші, витрачені на закупівлю препарату.