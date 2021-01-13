Sinovac увеличит производство вакцин от коронавируса до миллиарда доз в год

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Китайская компания Sinovac Biotech планирует к февралю увеличить мощности по производству собственной вакцины от коронавируса. К февралю планируют выйти на показатель производства в миллиард доз в год.

Об этом заявил глава Sinovac Biotech Инь Вэйдун, передает Reuters.

На сегодняшний день производственные мощности компании составляют 500 миллионов доз в год.

Также в Sinovac заявили, что различные показатели эффективности вакцины в разных странах связаны с тем, что испытания проводятся в каждой стране по-разному.

"Этих результатов клинических испытаний третьей фазы достаточно, чтобы доказать, что вакцина CoronaVac имеет высокую безопасность и эффективность во всем мире", - сказал Инь.

Напомним, правительство Украины заключило контракт на поставку китайской вакцины Sinovac. В первом полугодии в Украину поступит 5 миллионов доз вакцины.

При этом, вчера в Бразилии заявили, что эффективность вакцины от коронавируса Sinovac составила около 50,4%. Изначально в Бразилии сообщали, что препарат эффективен на 78%.

Также эффективность данной вакцины оценили в Индонезии - она составила 65%. В Турции вакцина показа эффективность на более чем 90%.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если эффективность данной вакцины будет меньше 70%, Украину получит обратно деньги, потраченные на закупку препарата.