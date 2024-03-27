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Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Украина, Среда 27 марта 2024 07:00
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Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 марта, в Украине погода будет уже ближе к весенней. Дожди не ожидаются и днем достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно, без осадков, лишь на востоке страны местами небольшой дождь. Утром в южных, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях местами туман", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

"Температура днем 10-15° тепла; на высокогорье Карпат днем 5-10° тепла", - добавили в "Укргидрометцентре".

Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 27 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в апреле 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди. В частности, средняя месячная температура в апреле 2024 года прогнозируется +8...+13 градусов, в Карпатах +6...+7 градусов, что близко к норме. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5 градусов выше нормы.

В целом погода весной 2024 в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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