RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики рассказали, каким был май в Киеве

Фото: синоптики подвели итоги мая 2023 в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Также в этом месяце был установлен температурный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве равнялась +16,0°С, что на 0,2°С выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Температурный рекорд

Холоднее всего в столице было 6 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,2°С, а самое теплое - 18 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,3°С.

Был зафиксирован один температурный рекорд самой теплой ночи 19 мая, когда температура воздуха не опустилась ниже 17,7°С.

Самый сухой месяц

Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Осадков по проспекту Науки, 37 выпало всего 1 мм, или 1,5 % климатической нормы.

Погода в Украине летом

Погода в Украине этим летом будет преподносить сюрпризы в виде смен температур. В частности, дождей в июне будет меньше и они будут кратковременными. Правда достаточно обильными - за полчаса может выпасть месячная норма осадков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в Киеве