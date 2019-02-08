Синоптики розповіли про погоду в Україні 9 лютого

У всіх областях України без опадів

Во всех областях Украины завтра, 9 февраля, без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По информации синоптиков, на дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от -6 до -11 градусов, днем от -2 до +3. В большинстве южных и западных областей ночью 0 до -5, днем от +1 до +6.

Напомним, в Киеве сегодня утром, 8 февраля, местами туман, на дорогах местами гололедица. По данным Украинского гидрометцентра, в столице сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура днем около 0.

8 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, снег с дождем ожидается только в Крыму, температура воздуха днем поднимется до +7.

Как писал Styler, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, а также на ближайших выходных в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Атмосферный фронт, приход которого анонсировали метеопрогнозы, до Украины не дойдет, а вместо него придет антициклон, который принесет с собой солнечную погоду.