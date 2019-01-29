Синоптики розповіли про погоду в Україні 30 січня

Завтра очікується невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом

В Украине завтра, 30 января, ожидается небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укргидрометцентра".

Сообщается, что в большинстве областей туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от -2 до +3 градусов, в западных и восточных областях от -7 до -2, днем 0 до +5. В южной части ночью +1 до +6, днем +7 до +11.

Напомним, 29 января 2019 года на западе, севере и в центре Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +9.

По данным синоптиков, на западе ожидается снег с дождем, температура воздуха днем от +1 до +4, ночью от 0 до -4. На севере Украины днем также небольшой снег с дождем, температура воздуха от -3 до +3, ночью от -2 до -9. В центре днем от -2 до +4, ночью от -6 до -11.

В восточных областях без осадков, температура днем от 0 до -3, ночью от -7 до -10. На юге Украины дожди пройдут только в Одесской области, днем от +4 до +9, ночью от -4 до +1. В Крыму днем от +7 до +9, ночью от -1 до +1.