Синоптики розповіли про погоду в Україні 29 березня

Погода в Україні завтра, 29 березня, почне покращуватися, температура повітря подекуди підвищиться до +12 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українських гідрометцентр у Facebook.

Зазначається, що завтра в Україні без опадів, лише в Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, помірний.

Температура вночі від +2 градусів до -3 морозу, вдень +7-12 тепла, у східній частині в та в Карпатах вночі 0-5 морозу, вдень +4-9 градусів.

Раніше повідомлялося, що вдень 29 березня в Україні почнеться потепління. Опадів в Україні завтра не передбачається. Антициклон Irmelin виштовхає усі дощі та сніги на околиці континенту.

РБК-Україна писало, що погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів. Опадів не прогнозують.

Нагадаємо, за даними Вазіри Мартазінової, завідувачки відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні.

В квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми. Кліматолог зазначила, що температура може підніматися від 20 до 28 градусів.