Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ряді областей очікується снігопад, приріст снігового покриву складе до 12 см

Сьогодні, 12 лютого, в ряді областей України очікується снігопад, приріст снігового покриву складе до 12 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні вночі в Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях очікуються значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Приріст снігового покриву складе 6-12 см, очікується налипання мокрого снігу.

У Київській області 12 лютого днем прогнозуються значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 7-10 см), налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями Україну накриє атмосферний фронт, який принесе сніжну і морозну погоду. Наступного тижня морози очікуються по всій країні.

Крім того, синоптики прогнозують, що 12 лютого майже по всій Україні очікуються снігопади, місцями з дощем. Так, найбільше негода накриє північну, центральну і південну частини. На сході опади прогнозуються лише у середу, 13 лютого.