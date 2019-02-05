Синоптики попереджають про погіршення погоди в Києві

В ніч на 6 лютого очікується мокрий сніг та ожеледиця

В Киеве в ночь на 6 февраля ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица. В связи с этим водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

Отметим, завтра в Киеве в первой половине дня будет идти мокрый снег, затем осадки прекратятся. На дорогах прогнозируется гололедица.

До этого синоптики предупредили, что в Украину возвращаются морозы. В частности, на востоке страны в ночное время температура понизится до -11. Кроме того, завтра на севере и западе ожидается мокрый снег. Похолодание продлится до конца недели, по предварительным прогнозам, с 10-го февраля ожидается очередное потепление.

В то же время 5 февраля по всей стране будет преобладать теплая погода. Теплее всего будет традиционно на юге, где ночью температура воздуха составит от +1 до +4. Днем в Одессе и Николаеве от +6 до +8, в Херсоне от +5 до +7.