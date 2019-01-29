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Синоптики попереджають про туман 29-30 січня

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 13:19
Синоптики попереджають про туман 29-30 січня
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Укравтодор" попереджає водіїв про погану видимість на дорогах

Державне агентство автодоріг "Укравтодор" попереджає водіїв про туман у Київській області та на більшій частині території України 29 та 30 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укравтодору".

У держагентстві зазначають, що видимість на дорогах складе 200-250 метрів.

"За повідомленням Гідрометцентру, у Київській області та на більшій частині території України 29 січня з утриманням протягом доби 30 січня очікується туман. Видимість 200-250 м (1 рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Крім того, "Укравтодор" закликає водіїв бути особливо уважними в дорозі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні 27 січня проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів не зафіксовано. При цьому повідомлялося, що товщина снігового покриву збільшилася на 12 см.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україну прийшла відлига, а снігопади і морози тимчасово залишили майже всі області країни. У деяких регіонах спостерігатиметься туман і туманна мряка.

Додамо, крім того, у Карпатах зберігається значна небезпека сходу лавин.

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