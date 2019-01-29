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Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 09:59
Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці сьогодні очікується невеликий сніг

У Києві сьогодні, 29 січня, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що за прогнозом синоптиків, у Києві місцями невеликий сніг, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. В цілому вдень буде хмарно, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря від +1 до +3.

З метою запобігання травматизму та аварійних ситуацій пішоходів і водіїв закликають бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендують враховувати погодні умови при плануванні поїздок.

Відзначимо, сьогодні на заході, півночі і в центрі України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +9.

За даними синоптиків, на заході температура повітря вдень від +1 до +4, вночі від 0 до -4, на півночі вдень від -3 до +3, вночі від -2 до -9. В центрі від -2 до +4 і від -6 до -11 відповідно. У східних і південних регіонах сьогодні без опадів, вдень температура повітря тут буде підніматися до +9.

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