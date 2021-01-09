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Синоптики попередили про сніголавинної небезпеки в горах Закарпаття

Закарпатська область, Субота 09 січня 2021 13:22
Синоптики попередили про сніголавинної небезпеки в горах Закарпаття
Фото: лавина (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У високогір'ї східної частини Закарпатської області спостерігається сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"9 січня на високогір'ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься сильна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня у результаті негоди в Україні були знеструмлені 85 населених пунктів у шести областях.

Найбільше від снігопадів і штормового вітру, які призвели до спрацьовування захисту ліній електропередач, постраждали Житомирська та Київська області. В інших регіонах знеструмило в загальній складності 20 населених пунктів.

Крім того, сьогодні у деяких регіонах України очікуються снігопади і мокрий сніг з дощем.

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Новини України Суспільство Закарпатська областьлавинаДСНС

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