Синоптики попередили про сніг в деяких областях України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській, вночі місцями і у східних областях невеликий сніг

В Україні завтра, 25 січня, в деяких регіонах очікуються опади у вигляді снігу або снігу з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

Повідомляється, що в західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській, вночі місцями і у східних областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, вдень в Одеській області мокрий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від -6 до -11 градусів, вдень від -2 до -7. У північних, Черкаській, Полтавській, Харківській областях вночі від -12 до -17. У Чернігівській і Сумській до -20, вдень від -15 до -10. у південній частині та Приазов'ї вночі від 0 до -5, вдень від 0 до +5, в Криму від +6 до +10.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року на території України очікується сніг, температура повітря вдень опуститься до -6.

За даними синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -5 до +1, вночі від -2 до -6. На півночі України вдень від -3 до -5, вночі від -5 до -8. В центрі вдень сніг, від -2 до 0, вночі від -4 до -6.

У східних областях місцями дощі з мокрим снігом, температура вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -6. На півдні України також мокрий сніг, вдень від +2 до +4, вночі від -4 до -8. У Криму без осаков, вдень від +8 до 10, вночі від +4 до +6.