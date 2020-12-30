Сьогодні, 30 грудня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про шквальний вітер та туман.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні на переважній території України пориви вітру будуть в межах 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Крім того, країну вкриє туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області та у столиці пориви вітру очікуються від 15 до 18 м/с та тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, 30 грудня, на заході України очікуються дощі. Температура повітря у деяких регіонах підніметься до +14, однак вночі у східних областях будуть заморозки.

Також повідомлялося, що в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами. Стовпчики термометрів сягатимуть +8 +15 градусів в новорічну ніч.