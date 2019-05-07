Синоптики попередили про різке погіршення погоди

Сьогодні, 7 травня, погіршиться погода на заході України, зокрема, прогнозуються сильні дощі. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 7 травня у західних областях пройдуть сильні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Також очікуються пориви вітру до 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 (I рівень небезпеки, жовтий). В Карпатах очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Крім того, у зв'язку з випаданням значних опадів 7 травня на річках басейнів Прута та Сірету підвищаться рівні води без негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про дощі і "температурні гойдалки" в Україні. За її словами, 7 травня циклон Xerxes принесе в країну чергову порцію дощів.

Зазначимо, відносне потепління прийде в Україну у суботу, 11 травня. Незважаючи на грози в Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці, Одесі та столиці, в інших областях очікується сонячна погода. Вночі потеплішає до +10 градусів, вдень очікується від +17 і вище.