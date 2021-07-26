Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

В Україні висока температура повітря. Синоптики попередили про пожежну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше синоптики прогнозували, що 26 липня будуть дощі в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Разом з тим, в Україну повернулась спека.
Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.