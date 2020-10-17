Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

У суботу, 17 жовтня, в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Висока ймовірність пожеж буде переважно в східних областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Гідрометцентру, 17 жовтня в східних областях та в більшості районів Сумської та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Украина, раніше в Луганській області ліквідували останній осередок масштабної пожежі. Пожежу гасили з 30 вересня. Правоохоронці вже встановили чотири ймовірних джерела загоряння.

Нагадаємо, уряд виділить з резервного фонду бюджету 185 мільйонів гривень людям, які постраждали під час цих пожеж. Зокрема, сім'ям загиблих пропонують виділити 200 тисяч гривень.

Крім цього, раніше на території Харківської області рятувальники двічі гасили пожежі, які перекинулися з Росії.