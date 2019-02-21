Синоптики попередили про похолодання до -18

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі до -18

В ближайшие дни в Украину вернется морозная погода, в некоторых областях восстановится снежный покров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега. В Карпатах также ожидается снег. Кроме того, ожидается понижение температуры в Украине ночью до -10 градусов, днем ​​до -6.

23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью до -12, днем ​​до -7. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью до -18, днем ​до ​-10.

Напомним, в Украине завтра, 22 февраля, в некоторых областях ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем.

Добавим, в Украине 22 февраля ожидается ухудшение погодных условий. В частности, погода ухудшится в западных областях, южной части, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях и местами в Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областях.