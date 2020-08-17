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Синоптики попередили про грози на заході України

Автор: Андрій Козловський

Такі данні наводить Український гідрометцентр

Сьогодні, 17 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грозові дощі у західних областях.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні вдень в Карпатському регіоні очікуються дощі та грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, у ДСНС попереджали, що Україні буде утримуватися пожежна небезпека.

Крім того, погода в Україні у понеділок, 17 серпня, буде ясною, але місцями спостерігатиметься хмарність, а дощі очікується у трьох західних областях.

Також РБК-Україна раніше писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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