Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Опадів на 16 лютого не прогнозують

В Киеве сегодня, 16 февраля, существенных осадков не прогнозируют, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Киеве будет облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Как писал Styler, в субботу, 16 февраля, в Украине ожидается теплая и пасмурная погода - небо будет затянуто облаками, на западе будет облачно с прояснениями, в восточных областях и на северо-востоке пройдут дожди с мокрым снегом.

Температура значительно повысится - минусовой температуры днем не ожидается. В частности, на западе будет до +9 градусов в Ивано-Франковской области. А уже в воскресенье, 17 февраля, ожидается рекордное потепление - до +13 градусов, на западе и на юге Украины.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели ожидается существенное потепление, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +11 градусов.