Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у Києві до -9 градусів морозу

У Києві завтра, 25 січня 2019 року, очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у столиці буде без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температуру вночі 13-15° морозу, вдень – 7-9° морозу.

26-27 січня також буде хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-3° морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, в Україні в деяких областях 24 січня утримаютья складні погодні умови. Зокрема, у Сумській, Харківській та Луганській областях спостерігається значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см).

Як писав Styler, останній зимовий місяць, за словами народних синоптиків, буде теплішим за січень. Хоча, за деякими прогнозами, в лютому можливі морози до 30 градусів.