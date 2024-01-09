Синоптики предупредили об очередной волне морозов в Украине

Как отметила синоптик, ночь на 9 января была холодной. В Черниговской и Сумской области температура опустилась до 24-26 градусов мороза.

По всей температуре Украины температура ниже 0 градусов, на юге теплее, но пока сохраняется морозная погода. "В дальнейшем будет ослабление морозов, но будут в основном сохраняться отрицательные значения температуры, особенно в ночные часы", - сказала она.

В то же время, в среду-четверг 10-11 января ожидается потепление, хотя ночью будет 3-8 градусов мороза практически по всей Украине.

"Это кратковременное повышение температуры будет буквально на два дня. На эти два дня у нас изменятся воздушные потоки. Если до этого преобладали северные, которые приносили холодную арктическую массу, то сейчас появляется западная составляющая, немного атлантического воздуха прибавляется, и поэтому определенное повышение температуры на эти два дня", – сказала она.

Птуха сообщила, что уже со второй половины пятницы 12 января ожидается понижение температуры из-за воздушных масс с севера.

"По расчетам, которые есть сегодня, все же до 25 градусов не опустится, но до 20 морозы могут быть, особенно в северных и северо-восточных областях", - рассказала синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, преимущественно морозная погода сохранится в Украине и дальше. Также ожидается небольшой снег.

Погода в Украине

Напомним, в Украине 9 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег и морозы до 25 градусов. По прогнозу синоптиков, вторжение арктического воздуха с севера Европы приведет к образованию циклона над югом Украины и Черным морем.

Циклон обусловит снег и сильный снег. К осадкам в южных, восточных и центральных областях присоединятся еще порывы ветра 15-20 м/с, будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.