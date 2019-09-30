Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Погода в Україні 1 жовтня погіршитися, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що завтра вночі та вранці у всіх областях пориви вітру 15-20 м/с.

Зазначимо, що завтра на сході, а саме у Луганській, Донецькій, Харківській областях, будуть дощі. Крім того, погода погіршиться у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпровській та Запорізькій областях.

Натомість, у західних областях мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +16+18, вночі очікується +9+11. Крім того, тепло буде і в центрі країни.

Схід України, крім Херсонської та Кримської областей, буде без дощів. Зокрема, в Одеській області температура повітря вдень досягне +20+22.

Нагадаємо, синоптики раніше повідомляли, що у період з 30 вересня по 3 жовтня погода буде переважно дощовою, однак опади чергуватимуться з сонцем. Дощі будуть на сході країни.

Крім того, в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході і півдні України.