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Синоптики оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 10:02
Синоптики оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні
Фото: лесной пожар (УНІАН)

Загрозу прогнозують у більшості східних областей

Сьогодні, 25 травня, в Україні попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними УкрГідрометцентру загрозу прогнозують у більшості східних областей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігається у більшості районів східних, Миколаївської, Запорізької та Чернівецької областей.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 25 травня, буде ще більш дощовою і місцями вітряною, очікується до +21 градусів тепла на півдні країни.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що погода в Україні цього тижня буде переважно дощовою, очікуються грози, однак температура повітря у деяких регіонах підніметься до +24 градусів.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що у перші дні червня в Україні встановиться спекотна погода до +30 градусів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрУкраїнапожарная опасностьобласти
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