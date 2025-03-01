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Синоптики дали прогноз на завтра и показали, как сейчас выглядят Карпаты

Украина, Суббота 01 марта 2025 11:59
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Синоптики дали прогноз на завтра и показали, как сейчас выглядят Карпаты Фото: какой будет погода в Украине 2 марта (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 марта, пройдет мокрый снег или снег с дождем. Днем несмотря на зимние осадки, вероятны 7° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", Горные спасатели Прикарпатья, ГСЧС Украины.

"2 марта в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах большинства областей местами гололедица", - говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура 2 марта ночью от 2° тепла до 5° мороза, днем 1-7° тепла, в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Погода в Карпатах

По данным горных спасателей, по состоянию на 08:40 субботы, 1 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман. Ветер южный 6 м/с.

"Гора Поп Иван встречает утро в облаках: температура около +2°, все покрыто снегом, а легкий ветер добавляет свежести", - констатируют спасатели.

Погода в Украине

По данным синоптиков, уже сейчас в Украине начинается определенное изменение синоптических процессов. Температура воздуха в большинстве регионов постепенно повышается, однако в некоторых областях - до сих пор морозно.

После 5 марта погода в Украине в южных и западных областях температура воздуха днем может доходить до 10° тепла.

В общем, как ранее предупреждали синоптики, в марте 2025 в Украине средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 1-7° тепла. Это на 1-1,5° выше нормы.

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