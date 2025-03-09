Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 9 марта, в Украине будет тепло, до 18°. Осадков не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 13-18° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 16-18°. Погода в Украине 9 марта (facebook.com/UkrHMC)

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 13-18° тепла, на побережье морей 7-12°.

Небольшая облачность. Без осадков. В восточных областях ночью и утром местами туман.

Погода в воскресенье и в понедельник в Украине

9-10 марта в Украине погода будет сухой из-за поля высокого атмосферного давления, однако его максимальные значения постепенно будут перемещаться в восточном направлении.

А с понедельника, 10 марта, начиная с западных областей, давление начнет ощутимо падать. В Украину будет поступать теплый воздух юго-восточными и южными потоками.

Однако безоблачными ночами минимальная температура местами еще может снижаться до слабых минусов, зато днем мартовское солнце будет щедро радовать теплом.

Напомним, как ранее сообщали синоптики, в марте 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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