Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В Украине погода 21 апреля будет достаточно дождливой, местами даже с грозами. Теплее всего будет на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

К тому же, по данным Центра, температура в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях днем 7-12°, на остальной территории днем 13-18°, в восточной части до 23°.

"Облачно. В западных областях ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура днем 9-14° тепла. на Левобережье грозы", - рассказали синоптики.

Изменение погоды через 20 лет

Стабильное повышение средней температуры воздуха на планете приводит к изменению продолжительности сезонов. Летний период становится длиннее, а зима короче и с менее суровой погодой. Эксперты заявляют, что подобные изменения будут происходить и дальше.

Например, в Украине за последние 60 лет повышение средней температуры происходило почти в 2,5 раза быстрее глобальной. Как следствие, с 1981 ггода отмечается увеличение продолжительности теплого периода и периода активной вегетации на 7-8 дней каждые 10 лет. Детальнее - в материале.

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