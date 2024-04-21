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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине погода 21 апреля будет достаточно дождливой, местами даже с грозами. Теплее всего будет на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно. В западных областях ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура днем 9-14° тепла. на Левобережье грозы", - рассказали синоптики.

К тому же, по данным Центра, температура в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях днем 7-12°, на остальной территории днем 13-18°, в восточной части до 23°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Прогноз погоды в Украине на 21 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Изменение погоды через 20 лет

Стабильное повышение средней температуры воздуха на планете приводит к изменению продолжительности сезонов. Летний период становится длиннее, а зима короче и с менее суровой погодой. Эксперты заявляют, что подобные изменения будут происходить и дальше.

Например, в Украине за последние 60 лет повышение средней температуры происходило почти в 2,5 раза быстрее глобальной. Как следствие, с 1981 ггода отмечается увеличение продолжительности теплого периода и периода активной вегетации на 7-8 дней каждые 10 лет. Детальнее - в материале.

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