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Синоптик рассказала о погоде на начало марта

Фото: синоптик рассказала о погоде на начало марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в начале марта будет соответствовать погоде, присущей ранней весне. "Синоптических форс-мажоров" не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Начало марта не сулит серьезных синоптических форс-мажоров - ночью будет подмораживать, днем будет теплеть, периодические осадки, все нормально, ранняя весна как ранняя весна", - рассказала она.

Как сообщалось, в марте 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Это на 2 градуса выше нормы.

Напомним, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

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