Синоптик рассказала, когда в Украину вернется "классическая зима"

"Солнца, конечно, хочется, однако зимы еще хватит", - говорит синоптик.

По ее данным, с 4 февраля, ближе к следующим выходным, "атмосфера обещает классическую зиму - снег и более ясный мороз".

Как сообщалось, в Украине снежные и морозные зимы могут полностью исчезнуть из-за глобального повышения температуры. За последние годы среднегодовая температура увеличилась на 1,6-1,7 градуса и если рост температуры будет продолжаться и далее, то климат существенно изменится.

Отметим, что в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.