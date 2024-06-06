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Синоптик рассказала, где ждать град и шквалы в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 6 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 июня, в части регионов Украины ожидаются осадки с грозами, вероятны даже шквалы и град. Максимально воздух прогреется до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"6 июня атмосферные фронты с запада и линии восхождения с востока приведут к кратковременным грозовым дождям в западных областях, в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях. При грозах могут быть шквалы и град!" – рассказала она.

На остальной территории Украины, по данным синоптика, без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг самой высокой ожидается на юге и юго-востоке, до +27...+33 градусов.

"Самым свежим будет воздух на северо-востоке и на Волыни, +22...+25 градусов. В целом предполагается в течение дня +25....+29 градусов", - добавила Диденко.

В Киеве 6 июня какие-то серьезные осадки вряд ли стоит ожидать, днем до +27 градусов.

Погода в ближайшие дни в Украине

В пятницу, 7 июня, в Украине дожди задержаться только на западе и то не везде. Днем в большинстве регионов будет +25...+27 градусов. На западе холоднее всего, в пределах +23...+25. Но рекорд со знаком "минус" побьют северные регионы - днем +21...+23.

С понедельника, с 10 июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

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Погода в Украине