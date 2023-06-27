Синоптик рассказала, где ждать осадки сегодня и когда в Украину придет жара

Сегодня, 27 июня, дожди пройдут сразу в нескольких регионах. При этом температура воздуха в большинстве областей будет до +26, но местами будет холоднее, а местами и жарче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Температура воздуха в Украине будет комфортной, в течение дня +20...26 градусов. А дожди интересно распределятся", - рассказала она.

Запад и восток

По данным синоптика, здесь - дожди пройдут с грозами. На востоке, правда, дождей не следует ожидать в Донецкой области. Что касается температуры воздуха, то на северо-востоке и крайнем западе она будет "гулять" в пределах +18...+21 градусов. На остальной территории - +20..+26 градусов.

Север

"Из северных областей осадки вероятны в Житомирской и Сумской областях", - рассказала она.

В то же время в Киевской и Черниговской областях будет преимущественно сухо. Температура воздуха здесь будет колебаться в пределах +20…+26 градусов.

Центр

В центральной части дожди ожидаются в Винницкой, Полтавской областях, Кропивницком с районами. А вот в Черкасской области без осадков. Температура воздуха также будет +20...+26 градусов.

Юг

Южная часть окажется вся в сухой солнечной погоде. Здесь не подведет и температура воздуха, которая приблизится к жарким показателям – +25…+30 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве, как отметила Диденко, "вторник будет зайчиком" - здесь осадков не ожидается, будет солнечно, средняя температура будет держаться на уровне +23 градусов.

Такой же прогноз дают и синоптики "Укргидрометцентра".

Карта с прогнозом для Украины 27 июня от "Укргидрометцентра" (facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине будет жарко

Как рассказала Диденко, более жаркая погода ожидается уже в начале июля. Отметим, что средняя температура воздуха в июле 2023 в Украине будет выше нормы. В частности, она будет варьироваться в пределах от +20...+25 градусов, в Карпатах +16...+18 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы.