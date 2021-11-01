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Синоптик розповіла, чи чекати морози на початку листопада

Автор: Олександр Білоус

Південний вітер принесе на територію України теплу повітряну масу. У другій половині тижня денна температура підніметься до 18 градусів тепла.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Перша декада листопада розпочинається з відносно теплої погоди. Морозів ми не очікуємо, хиба що на високогір'ї Карпат вночі може бути в найближчі два дні 1-5 градусів морозу. На решті території у найближчі дні 0-7 градусів тепла вночі, а у другій половині тижня - навіть 5-10 градусів тепла", - сказала вона.

За прогнозом Укргідрометцентру, в денні години очікується 8-14 градусів тепла. У південній частині, а в четвер-п'ятницю - у південних, західних і північних - 13-18 градусів.

"У четвер-п'ятницю буде потепління, тому що переважає цього тижня південний вітер, який несе теплу повітряну масу", - повідомила Птуха.

Водночас в Україні очікуються помірні дощі. У вівторок-середу на погоду впливатиме циклон з півдня, а з середи - атмосферний фронт з північного заходу.

"У четвер-п'ятницю переважатиме погода без опадів, але буде більше вітру", - додала синоптик.

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