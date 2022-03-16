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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Фото: Коли в Україну прийде потепління (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе потепління вже 20-21 березня, проте найближча ніч все ще буде морозною, а день, 17 березня - прохолодним. Завдяки антициклону, майже без опадів і здебільшого сонячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Наталки Діденко.

Що буде з температурою

Найпрохолодніше буде в Сумській області та на сході. Найближча ніч тут -7... -12 градусів, вдень 0... -4.

На решті територій вночі -3... -8, вдень 0... +3. А на заході день буде найтеплішим, до +5 градусів.

У східній частині України очікується рвучкий вітер.

Місцями можливий сніг

Невеликий сніг можливий в четвер у Луганській та Донецькій областях, а також в районі Карпат. На інших територіях - без опадів.

"17-го березня в Україні передбачається підвищений атмосферний тиск, антициклон, тому опади якісь суттєві - навряд. Навіть буде сонячно", - повідомила Діденко.

У Києві четвер очікується сухим і прохолодним. Найближчої ночі -3... -5 градусів, завтра вдень 0... +2 градуси.

"Тепліше повітря почне надходити в Україну в найближчі неділю-понеділок", - повідомила синоптик.

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