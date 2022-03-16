Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Що буде з температурою

Найпрохолодніше буде в Сумській області та на сході. Найближча ніч тут -7... -12 градусів, вдень 0... -4.

На решті територій вночі -3... -8, вдень 0... +3. А на заході день буде найтеплішим, до +5 градусів.

У східній частині України очікується рвучкий вітер.

Місцями можливий сніг

Невеликий сніг можливий в четвер у Луганській та Донецькій областях, а також в районі Карпат. На інших територіях - без опадів.

"17-го березня в Україні передбачається підвищений атмосферний тиск, антициклон, тому опади якісь суттєві - навряд. Навіть буде сонячно", - повідомила Діденко.

У Києві четвер очікується сухим і прохолодним. Найближчої ночі -3... -5 градусів, завтра вдень 0... +2 градуси.

"Тепліше повітря почне надходити в Україну в найближчі неділю-понеділок", - повідомила синоптик.