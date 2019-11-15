Синоптик розповіла про погоду на вихідних

Погода в Україні вихідними, 16-17 листопада, буде хмарна і з туманами, температура помірна. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в Україні очікується переважно хмарна погода.

"Температура повітря в Україні становитиме +7+12 градусів, на Заході і Півдні +10+15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях місцями +15+17 градусів", - повідомила Діденко.

Також вона повідомила, що антициклон поступово зробить ночі прохолодними, мінімально буде +2+7 градусів, а на сході, в Дніпрі і районах, у Полтавській області очікуються заморозки.

"У Києві 16-17 листопада опадів не передбачається. Вночі +3+5 градусів, вдень +8+11 градусів", - зазначила Діденко.

Синоптик додала, що на вихідних також очікуються тумани і рекомендувала автомобілістам включати фари на дорогах.

Фото: дані про погоду в Європі (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Оголошено штормове попередження.

Також РБК-Україна писало, що в п'ятницю в західних областях, а саме у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Волинській, Житомирській, пройдуть дощі.