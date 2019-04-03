Синоптик попереджає про прихід дощів в Україну

Погода в Україні у неділю, 7 квітня, буде дощовою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Разом з тим, за її прогнозом, у четвер, 4 квітня, температура повітря підвищиться.

"Завтра, 4 квітня, ще пару кроків вгору і ближче до ніжних нарцисів, гіацинтів та тюльпанів. Протягом дня стовпчики термометрів підвищаться до +9+15 градусів, трохи ще свіжувато буде на сході, +4+8 градусів. Опади якісь суттєві малоймовірні - антициклон", - написала синоптик.

Вона зазначила, що вітер залишається поривчатим, подекуди й сильним.

У Києві у четвер очікується суха, сонячна та помірно тепла погода, вдень +10 градусів.

"Така погода з поступовим наростанням тепла втримається до кінця тижня. У неділю із Польщі надійде атмосферний фронт, який принесе в західні області України дощі. З другої половини дня на Благовіщення дощі поширяться і на північну частину, включно з Києвом", - написала Діденко.

Нагадаємо, в середу, 3 квітня, у східних областях очікується раптове похолодання і мокрий сніг. В інших регіонах очікується невелике зниження температури повітря.

Як писало РБК-Україна, завідуюча відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова заявила, що весною 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. У квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.