Синоптик попередила українців про сильне зниження температури повітря

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Очікується пониження температури повітря до -20 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що істотне похолодання в Україну прийде в середині наступного тижня і температура повітря може опуститися до -20 градусів. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко зазначила, що похолодання розпочнеться уже на Хрещення, але температура повітря буде поступово опускатися, а ось 23 січня очікується сильне похолодання.

"17 та 18 січня постарайтеся добре нагрітися, в денні години температура повітря буде м'якою і пухнастою, 0 +3 градуси. І як раз прикрутіть на пару днів опалення, поекономте. Бо ця економія вам знадобиться вже найближчим часом. Так як на Водохреще в Україну заходить похолодання. Як ви бачите з цієї прогностичної діаграми, спочатку похолодання буде в такому лайт-варіанті, вночі 5-10 градусів морозу, вдень -2 -6 градусів", - повідомила синоптик та зазначила, що в середині наступного тижня температура повітря може опуститися до -20 градусів.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Ближче до другої половини наступного тижня, особливо 23, 24 та 25 січня, у Києві може врізати вночі до -15 -20 градусів", - попередила Діденко.

Вона порекомендувала підкоригувати свої плани згідно з прогнозом і порадила берегти носи, ноги і обігрівальні прилади.

"Підкоректуйте свої плани згідно з прогнозом. Звичайно, можуть бути уточнення, тому будемо разом стежити за можливими змінами в прогнозі. Бережіть носи, ноги і опалювальні прилади. Можна тулитися один до одного в маленьких кафе, щоб було тепліше".

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіли про те, яка погода буде в Україні на Хрещення.

А також писали про те, що синоптик застерегла про різку зміну погоди.