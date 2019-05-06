Синоптик попередила про дощі та "температурні гойдалки" в Україні

Погода в Україні 7 травня залишиться дощовою, а температура повітря продемонструє неймовірний контраст. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що 7 травня циклон Xerxes принесе в Україну чергову порцію дощів.

"У західних областях опади місцями очікуються сильними. І навіть подекуди, в прикарпатських районах, можливий мокрий сніг. У східній частині України втримається суха сонячна погода", - написала Діденко.

Синоптик зазначила, що температура повітря продемонструє неймовірний контраст.

"На Заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів. На Сході - найтепліше, вдень +20+26 градусів. На решті території +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів", - поінформувала вона.

За словами Діденко, також очікується поривчастий вітер.

"Вітер віятиме з північного заходу, поривчастий, до сильного. На Сході напрямок вітру - південно-східний і лагідніший", - вказано у повідомленні.

Синоптик також попередила, що у Києві вівторок буде з дощами та рвучким вітром. Температура повітря у столиці найближчої ночі +10+12 градусів, завтра вдень +15+17 градусів.

"Гойдалки з градусами триватимуть: у Києві 8 травня похолодає до +10+13, 9 травня потепліє до +15+17", - зазначила вона.

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 6 травня, буде дощова, також прогнозується сильний вітер. Опади пройдуть у більшості областей країни, а в східних регіонах буде сухо.

Як писало РБК-Україна раніше, вплив погодних умов на темпи зростання економіки України в I кварталі 2019 року в цілому був негативним. Така оцінка міститься в інфляційному звіті Національного банку України.