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Синоптик дала прогноз на завтра и до конца октября в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на завтра и до конца октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 29 октября, в Украине будет сухо и тепло - полная противоположность погоды сегодня - температура воздуха поднимется до +24 градусов. Последние дни октября тоже будут теплыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Повсюду в Украине 29 октября ожидается сухая погода с солнышком, с высокой температурой воздуха +14...+19 градусов, на юге +20...+24 градуса, чуть свежее на северо-востоке +10...+13 градусов ", - рассказала она.

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В воскресенье в столице погода не будет отличаться. Также сухо, солнечно, ветер стихнет, температура воздуха +14...+16 градусов.

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В понедельник-вторник, по данным синоптика, температура возможно поднимется до +20 градусов.

"Такая же замечательная погода ожидается в понедельник-вторник (30-31 октября, - ред.) солнечно и с температурой воздуха +15...+20 градусов, на юге до +24 градусов", - рассказала Диденко, посоветовав взять короткий отпуск.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало о погоде на ноябрь 2023 в Украине. Так, температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году.

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