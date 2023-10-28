Синоптик дала прогноз на завтра и до конца октября в Украине

"Повсюду в Украине 29 октября ожидается сухая погода с солнышком, с высокой температурой воздуха +14...+19 градусов, на юге +20...+24 градуса, чуть свежее на северо-востоке +10...+13 градусов ", - рассказала она.

Погода в Киеве

В воскресенье в столице погода не будет отличаться. Также сухо, солнечно, ветер стихнет, температура воздуха +14...+16 градусов.

Погода на ближайшие дни

В понедельник-вторник, по данным синоптика, температура возможно поднимется до +20 градусов.

"Такая же замечательная погода ожидается в понедельник-вторник (30-31 октября, - ред.) солнечно и с температурой воздуха +15...+20 градусов, на юге до +24 градусов", - рассказала Диденко, посоветовав взять короткий отпуск.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало о погоде на ноябрь 2023 в Украине. Так, температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году.