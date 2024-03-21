Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца недели в Украине

Сегодня, 21 марта, воздух в Украине прогреется до +12 градусов. На выходных будет еще теплее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"21 марта температура воздуха ожидается в течение дня в пределах +8...+12 градусов", - рассказала синоптик.

В четверг осадки еще останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве 21 марта осадков не ожидается, максимальная температура воздуха до +8...+10 градусов.

Погода до конца недели

22 марта +10...+14 градусов, а 23 марта, во Всемирный день метеоролога, и 24 марта +12....+17 градусов.

"В воскресенье похолодает на западе Украины. Что касается Киева, то в столице в выходные, 23 и 24 марта, предполагается замечательная весенняя погода - будет сухо, много солнца и +14...+16 градусов", - добавила синоптик.

Погода в апреле и мае 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

В свою очередь, првая декада мая 2024 в Украине начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев возможен неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.