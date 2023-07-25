RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик дала прогноз погоды на сегодня и до конца недели в Украине

Фото: синоптик дала прогноз погоды на сегодня и до конца недели в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 июля, в Украине будет преобладать теплая, временами даже жаркая, погода. Но без осадков не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных, северных и кое-где в Винницкой, Черкасской, Одесской областях. В Карпатах и вокруг Карпат есть вероятность сильных ливней", - рассказала она.

По словам синоптика, на остальной территории осадков не ожидается.

Как отметила Диденко, ветер в Украине будет юго-западным, умеренным, временами порывистым до 15-20 м/с.

Погода в Киеве сегодня

Как рассказала синоптик, в Киеве 25 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет составлять +29 градусов.

Прогноз погоды в Украине до пятницы

По данным Диденко, в среду похолодает на западе Украины, а в четверг-пятницу снижение температуры воздуха распространится в восточном направлении.

Погода в августе в Украине

По данным синоптиков, погода в августе будет ближе к засушливой. Температура в третьем месяце лета будет колебаться от +12... +29 тепла. Осадки ожидают только один день в конце месяца. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве