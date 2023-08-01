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Синоптики дали прогноз на первый день августа в Украине

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Украина, Вторник 01 августа 2023 07:00
Синоптики дали прогноз на первый день августа в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине 1 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В первый день августа погода в Украине не обойдется без дождей, а местами, несмотря на осадки, дойдет до жары, до +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"1 августа в Украине - хорошее синоптическое лето. Температура воздуха будет составлять +25...+29 градусов, на востоке и юго-востоке +29...+32 градуса", - рассказала она.

По данным синоптика, дожди с грозами будут бродить от севера до юга, от центра к востоку, при чем местами они будут неоднородными.

"В западных областях обойдется без дождей", - предупредила Диденко.

Погода по регионам

Как уточнили в "Укргидрометцентре", в большинстве северных и центральных областей, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, а на остальной территории без осадков.

Синоптики дали прогноз на первый день августа в Украине

Погода в Киеве

Как добавила синоптик, в Киеве август начнется повышением температуры воздуха. В частности, в столице до +27, +28 градусов.

"Дожди вероятны, но робкие, районные, солнца будет хватать", - пообещала она.

Погода на рабочую неделю

Как отметила Диденко, неделя обещает возвращение жары. В то же время, как отмечают в "Укргидрометцентре", несмотря на жару, в большинстве регионов не обойдется без осадков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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