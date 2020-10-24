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Синод Кіпрської церкви де-факто визнав ПЦУ

Автор: РБК-Україна

Синод Кіпрської церкви де-факто визнав автокефалію Православної церкви України. Ім'я предстоятель ПЦУ митрополита Єпіфанія було згадано в Диптиху під час спільної літургії.

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Про це повідомив п'ятий президент Петро Порошенко у Facebook.

"Предстоятель однієї з найдавніших та авторитетних церков, автокефалія якої була визнана ІІІ Вселенським собором, пом‘янув ім‘я Митрополита Епіфанія у Диптиху під час спільної з членами Синоду Кіпрської Церкви літургії. Це, як відомо, є актом визнання автокефалії ПЦУ та знаком встановлення повного євхаристійного спілкування", - повідомив Порошенко.

На думку Порошенка, визнання ПЦУ триває, що також свідчить про зростання її авторитету.


Нагадаємо, на початку березня очільник Кіпрської церкви архієпископ Хризостом ІІ відвідав Вселенського патріарха Варфоломія. Під час спільного богослужіння було згадано предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

Відповідно до православної практики, ознакою визнання є згадування предстоятеля церкви за богослужінням.

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