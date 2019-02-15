Синіцин: у поліції можуть готувати масштабний підкуп виборців

Активіст звернув увагу на Олега Козловського в можливій "схемі" на виборах

Полиция может строить сетку подкупа или прямого влияния на избирателей. Об этом заявил волонтер и активист Роман Синицын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Областные управления полиции по всей Украине уже месяц рассылают в разные бюджетные и коммунальные учреждения запросы с требованием предоставить данные о партийной принадлежности сотрудников", - заявил Синицын.

По его словам, одним из главных персонажей в этой "схеме" является Олег Козловский, бывший глава СБУ в Луганской области, которого уволили в 2018 году, а две недели назад назначили замом руководителя Национальной полиции Украины Князева.

По информации Синицына, именно Козловский может отвечать за выборы.

"Именно с Козловским постоянно контактирует один (или одна) из кандидатов в президенты. Именно под Козловского при руководителях полиции каждой области ввели должность "помощника по выборам" и расставили туда разных, порой очень интересных, людей", - отметил он.

Активист утверждает, что таким образом в МВД могут "упорно строить сетку подкупа или прямого влияния на избирателей".