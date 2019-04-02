У Сінгапурі заявили про нові проблеми з літаками Boeing

Фото: Boeing 787-10 Dreamliner (wikipedia.org)

У літаків Boeing виявили проблеми з двигунами

Авіаційна компанія Singapore Airlines вивела з експлуатації два літаки Boeing 787-10 Dreamliner через проблеми з двигунами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.

Повідомляється, що ці літаки Boeing оснащені двигунами Rolls-Royce Trent 1000 TEN, які є покращеною версією моделі Trent 1000. Раніше на цих двигунах був виявлений передчасний знос лопатей. У Singapore Airlines заявили, що у нових двигунів виявлена така ж проблема.

"В очікуванні заміни двигуна два літака SIA 787-10 були виведені з експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за останні півроку сталося дві катастрофи з літаками Boeing 737 MAX. Зокрема, 10 березня розбився лайнер Ethiopian Airlines, на борту якого перебували 157 осіб. До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Нагадаємо, між експертами з США та Ефіопії, які розслідують катастрофу Boeing, виникли розбіжності. Очікується, що в доповіді вони відзначать схожість між обставинами катастрофи літаків Ethiopian Airlines і Lion Air.