ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сінгапурі заявили про нові проблеми з літаками Boeing

Новини » Суспільство    02.04.2019 - 15:34
У Сінгапурі заявили про нові проблеми з літаками Boeing
Фото: Boeing 787-10 Dreamliner (wikipedia.org)

У літаків Boeing виявили проблеми з двигунами

Авіаційна компанія Singapore Airlines вивела з експлуатації два літаки Boeing 787-10 Dreamliner через проблеми з двигунами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.

Повідомляється, що ці літаки Boeing оснащені двигунами Rolls-Royce Trent 1000 TEN, які є покращеною версією моделі Trent 1000. Раніше на цих двигунах був виявлений передчасний знос лопатей. У Singapore Airlines заявили, що у нових двигунів виявлена така ж проблема.

"В очікуванні заміни двигуна два літака SIA 787-10 були виведені з експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за останні півроку сталося дві катастрофи з літаками Boeing 737 MAX. Зокрема, 10 березня розбився лайнер Ethiopian Airlines, на борту якого перебували 157 осіб. До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Нагадаємо, між експертами з США та Ефіопії, які розслідують катастрофу Boeing, виникли розбіжності. Очікується, що в доповіді вони відзначать схожість між обставинами катастрофи літаків Ethiopian Airlines і Lion Air.

 

Опубліковано відео з місця аварії літака співвласниці російської авіакомпанії
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України BoeingСингапурЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся