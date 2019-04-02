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В Ефіопії між учасниками розслідування аварії Boeing виникли розбіжності, - WSJ

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 03:33
В Ефіопії між учасниками розслідування аварії Boeing виникли розбіжності, - WSJ
Ілюстративне фото (flickr com)

Влада Ефіопії затримує дані, отримані при розшифровці "чорних скриньок"

Розбіжності виникли між експертами із США та Ефіопії, які беруть участь у розслідуванні обставин авіакатастрофи в Ефіопії Boeing 737 MAX 8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Американці, які беруть участь у розслідуванні, в приватному порядку висловлюють скарги з приводу того, що влада Ефіопії допускає затримки у наданні їм даних, отриманих при розшифровці "чорних скриньок" лайнера, що розбився.

Крім того, американські експерти в галузі авіаційної безпеки вважають, що експерти з Ефіопії тримаються замкнуто по відношенню до інших учасників розслідування. Зі свого боку ефіопські експерти, за даними газети, незадоволені спробами американців контролювати зміст попередньої доповіді про причини катастрофи.

Повідомляється, що в попередній доповіді, як очікується, буде відзначено схожість між обставинами катастрофи лайнера компанії Ethiopian Airlines і літаком компанії Lion Air в Індонезії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв, які загинули 10 березня в Ефіопії при падінні літака Boeing триватиме до 6 місяців.

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